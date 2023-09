Roy Keane frappé à l’Emirates Stadium et défendu par Micah Richards

Toujours pas le bienvenu à Londres.

Durant sa carrière, Roy Keane n’était pas le dernier à entrer dans les altercations, mais l’ancien milieu défensif de Manchester United au style de jeu plus que rugueux est devenu consultant pour Sky Sports et s’est donc apaisé. Dimanche, il était ainsi à l’Emirates Stadium en marge de la rencontre entre Arsenal et les Red Devils (3-1) et a dû faire face, en plus de la défaite de ses protégés, à un supporter local violent. D’après le Daily Mail , ce dernier aurait donné un coup de tête à Keane, avant de le frapper à la poitrine et au menton. Plus de peur que de mal pour l’Irlandais finalement.…

EL pour SOFOOT.com