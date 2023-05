Roy juge le timing de l’opération maillot arc-en-ciel « catastrophique »

Après la victoire cruciale pour le maintien de Brest face à Auxerre ce dimanche après-midi (1-0), Eric Roy, l’entraîneur du Stade brestois, n’a pas caché sa satisfaction : « J’avais dit à l’équipe qu’il faudrait six victoires et un match nul pour se maintenir, aujourd’hui on a encore fait un pas de plus, a assuré technicien du SB29 . La pire chose aurait été de perdre. Je suis très satisfait par cette victoire face à une équipe d’Auxerre très athlétique, mais après s’il y a un peu d’enflammade dans le vestiaire, on va vite la faire retomber. »

Avant de prendre une position assez dingue sur… la programmation de l’opération maillot arc-en-ciel de la LFP : « La programmation de cette journée de lutte contre l’homophobie? C’est catastrophique. On voit bien qu’il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions. Personnellement ça ne me pose pas problèmes. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs… ce n’est pas que cette année, on se rappelle de Gana Gueye. A partir de là, ne le fais pas dans les trois derniers matchs, où tu sais qu’il y a des matchs pour la survie des clubs! Fais le en décembre, en septembre (…) C’est très bien que la Ligue s’engage, même si elle doit surtout s’occuper du football. Mais si tu le fais… Moi personnellement, je ne suis pas content qu’à Toulouse, il y ait cinq joueurs qui ne jouent pas contre Nantes! C’est normal! Cinq joueurs qui ne vont pas jouer parce que cette problématique les gêne, et ils jouent contre Nantes, qui se bat avec nous pour se maintenir! Est-ce équitable? Non ce n’est pas équitable. Et c’est une responsabilité de la Ligue d’avoir placé cette journée à ce moment là. Je suis pour faire des actions, pas de soucis. Mais il y a peut-être des moments, pour les placer, plus adéquats qu’un sprint final, dans les trois ou quatre derniers matchs. » …

TM, à Le Blé pour SOFOOT.com