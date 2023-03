information fournie par So Foot • 21/03/2023 à 11:01

Roy Hodgson nommé entraîneur à Crystal Palace pour sa 22e aventure

En voilà une idée bien fraîche.

En recherche d’un entraîneur à la suite du départ de Patrick Vieira vendredi dernier, Crystal Palace a officialisé ce matin l’arrivée de Roy Hodgson (75 ans) pour le remplacer jusqu’à la fin de la saison. L’homme connaît bien les Eagles puisqu’il a entraîné cette équipe entre 2017 et 2021 pour 162 matchs. Cette nouvelle aventure sera d’ailleurs la 22 e en tant qu’entraîneur pour l’ancien sélectionneur de l’Angleterre de 2012 à 2016. Sa plus longue période sur un banc n’est autre que celle qu’il a connue à Palace, la seconde ayant été à Fulham, entre 2007 et 2010.…

MLM pour SOFOOT.com