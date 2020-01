Roxana Maracineanu chahutée au Red Star : l'enquête n'avance pas, le club veut tourner la page

« Casse-toi la ministre, casse-toi ! » Derrière la grille, un groupe d'une quinzaine de personnes s'agite. Puis commence à chanter. « Tout le monde déteste la ministre. » De l'autre côté de la barrière, Roxana Maracineanu - chargée du portefeuille des sports au sein du gouvernement - fait demi-tour, accompagnée d'un jet de liquide aux allures de bière. La vidéo, vue près de 150 000 fois sur Twitter depuis, a attiré l'attention sur ce qui était un match classique de National entre le Red Star et Quevilly-Rouen (1-0), le 13 décembre dernier. Chahutée et contrainte de quitter le stade Bauer à la pause, la ministre a refusé de porter plainte, ce qui n'a pas empêché le parquet de Bobigny d'ouvrir une enquête pour « outrages ».Mais plus d'un mois après les faits, le dossier confié à la sûreté départementale de Seine-Saint-Denis, n'avance pas. Selon nos informations, aucun suspect n'a été placé en garde à vue faute de pouvoir identifier l'un d'eux. La séquence de l'altercation, diffusée sur les réseaux sociaux, n'est pas d'assez bonne qualité pour être exploitée et il n'y a pas de vidéosurveillance dans ce secteur de l'enceinte. « Aucun élément significatif ne nous a été signalés dans ce dossier », explique le parquet de Bobigny. Scène qui s'est déroulée en début de 2nde mi-temps... #REDQRM #Maracineanu #ReformeRetraites pic.twitter.com/7qqzyC4zqp-- FootFrancilien (@FFrancilienblog) December 13, 2019 Si la Fédération française de football (FFF), par la voix de son président Noël Le Graët, a jugé la situation « inadmissible », elle a décidé de ne pas sanctionner le club audonien. Le dossier vient d'être classé par l'instance, jugeant que le lieu de l'altercation - derrière la tribune principale du stade - exonère le Red Star.Dans l'entourage de la ministre, on répète qu'elle reviendra au stade Bauer, même si aucune date d'ici la fin de la saison n'a ...