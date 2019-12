Rouvrir l'usine Lubrizol de Rouen, est-ce vraiment une bonne idée ?

Plus de trois mois après l'incendie chimique de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), le site pourrait rouvrir prochainement. La décision va être prise ce mardi lors d'une réunion et la direction régionale de l'environnement, qui fait autorité, a déjà donné son feu vert.L'enjeu économique est de taille. Lubrizol emploie 400 personnes sur son site rouennais ; avec les sous-traitants, on estime qu'elle génère indirectement plus de 2000 emplois.La reprise ne concernerait que le secteur qui n'a pas été touché par l'incendie, dans les unités qui servent à mélanger des produits. Mais une réouverture même partielle passe mal auprès des habitants de Rouen et des 112 communes concernées par le panache de fumée. VIDÉO. Rouen : les images de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol « Depuis mon appartement à 1,5 km, je sens encore des odeurs qui provoquent maux de tête et me mettent au bord du vomissement. Dimanche, lors de parade de Noël, en plein centre-ville, on nous a encore signalé des odeurs, témoigne Simon de Carvalho, membre de l'association des sinistrés de Lubrizol. C'est normal, la décontamination est encore en cours, mais c'est invraisemblable d'envisager une réouverture dans ces conditions ! »L'émotion est encore vive et plusieurs pétitions circulent contre une réouverture « précipitée ». Comme celle « pour un nouveau départ » qui prône une réorientation du site vers des activités de la transition énergétiques, type batteries de voitures électriques. LIRE AUSSI > Lubrizol : l'Anses n'a pas détecté de risque alimentaire mais recommande des prélèvements sur un an« Le compte n'y est pas, notamment sur l'information, regrette Guillaume Blavette, de l'association France Nature environnement, qui participe à la réunion de ce mardi. Par exemple, y aura-t-il la quantité d'eau pour éteindre un incendie ou de nouvelles installations ? Ne pouvant pas fonder un ...