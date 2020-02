Routes d'hiver : le dégivreur sans effort

À quelques heures des départs en vacances où beaucoup d'automobilistes vont se diriger vers les montagnes, un sport d'hiver peu enthousiasmant va émailler les débuts de journée. Débarrasser les vitres de la voiture du givre qui s'y est accroché durant la nuit n'est pas vraiment une partie de plaisir. L'épaisseur de glace peut varier considérablement et rendre encore plus ardu le grattage manuel avec une raclette dotée de dents d'un côté pour effectuer une première profonde érosion et une lame plus classique pour les finitions et retrouver la transparence du pare-brise.Après plusieurs minutes d'effort sur toutes les vitres, car le Code de la route impose qu'elles soient toutes opérationnelles pour laisser le regard passer librement au travers, il sera enfin possible de s'installer au volant et de démarrer. Au même titre que les essuie-glaces qui n'ont pas beaucoup progressé depuis les débuts de l'automobile, les raclettes à givre adoptent des formes variées mais leur fonction finale, plutôt empirique, est restée la même.Cela va enfin changer avec cet appareil qui va vite se révéler indispensable, au moins à tous ceux qui subissent régulièrement des conditions hivernales. Bien peu de voitures sont équipées de pare-brise chauffants et le vieux truc du journal déployé la veille sur le pare-brise en guise de protection n'est pas toujours facile en mettre en ?uvre. Et les vitres latérales ne peuvent pas être traitées de cette façon.Gestes...