Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Route d'Occitanie : la dernière étape pour Benoît Cosnefroy, Egan Bernal vainqueur final Reuters • 04/08/2020 à 16:52









Route d'Occitanie : la dernière étape pour Benoît Cosnefroy, Egan Bernal vainqueur final par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain de la spectaculaire arrivée au sommet du col de Beyrède, la Route d'Occitanie prenait fin ce mercredi après-midi au terme de la quatrième étape reliant, sur un parcours accidenté de 195 kilomètres, Lectoure et Rocamadour où l'arrivée était jugée après une côte d'1,4 km à 8,5% de moyenne. Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale), qui avait anticipé dans la descente précédant le raidard, a été le plus fort sur cette montée sèche : Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) suivent à deux secondes. Le Colombien Egan Bernal (Team INEOS) débute sa préparation pour le Tour de France, qui débutera le 28 août à Nice (Alpes-Maritimes), par une victoire finale au classement générale de cette épreuve organisée dans le sud-est de la France.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.