Roussel hausse le ton contre LFI pour ouvrir le congrès du PCF à Marseille

Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, le 14 février 2023 à l'Assemblée ( AFP / Ludovic MARIN )

"Mêlez-vous de vos affaires": le secrétaire national sortant du PCF Fabien Roussel a haussé le ton contre LFI vendredi en ouverture du congrès de son parti à Marseille, assumant ses déclarations sur une Nupes "dépassée" et devant s'élargir vers le centre gauche.

Le chef des communistes, qui sera sauf séisme reconduit à son poste lundi à la fin du congrès, n'a pas apprécié que le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, envoie un courrier aux militants PCF.

Le mélenchoniste y confiait sa "stupéfaction" après que M. Roussel a critiqué la coalition de gauche et tendu la main à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Il a appelé les communistes à "clarifier" leur position, c'est-à-dire à demander des comptes à leur dirigeant.

"Ceux qui se permettent ces dernières heures de s'adresser directement aux congressistes pour se mêler de nos choix, je le dis clairement et en toute fraternité: mêlez-vous de vos affaires", a tonné Fabien Roussel, déclenchant l'ovation d'une grande part des 697 délégués réunis au palais du Pharo.

La venue samedi au congrès de Manuel Bompard, invité comme les autres dirigeants de la Nupes, risque d'être tendue.

Plus tard devant des journalistes, Fabien Roussel a persisté et signé à propos de la Nupes: "Je ne souhaite pas qu'elle nous enferme alors qu'on doit s'élargir". Le député du Nord a souri: "A chaque fois que j'émets une idée qui ne rentre pas dans les clous, je me fais taper dessus".

Le patron des communistes est en position de force au congrès, après le plébiscite du vote interne de janvier, qui a placé sa proposition de "base commune" à 82% des voix.

La minorité n'en demeure pas moins déterminée à se faire entendre, et a signé une tribune dans le journal Le Monde vendredi, pour dire tout le mal qu'elle pense des déclarations récentes de leur secrétaire national. "Fabien Roussel jette le trouble en proposant contre toute attente un changement d’alliance", écrivent plusieurs des membres du conseil national dans le texte, intitulé "Fabien Roussel tombe le masque".

A leurs yeux, leur chef se "tourne avec empressement vers les naufragés du hollandisme" tels Bernard Cazeneuve qui "comme Premier ministre, conserva jusqu'au bout et sans le moindre repentir depuis, le cap d’une gauche aussi sécuritaire qu'austéritaire".

Mais, a assuré le sénateur Christian Picquet à la tribune, au congrès "les discussions ne portent pas sur notre participation à la Nupes". Il a néanmoins critiqué "la position hégémonique" de LFI et une coalition qui "n'a pas permis d'élargir le socle social de la gauche et a montré des limites dans la bataille des retraites".

L'enjeu du congrès, avance le porte-parole Ian Brossat, "est surtout d'adresser un message au pays, en pleine bataille des retraites: transformer la majorité sociale en majorité politique".

- Serrer les rangs -

Dans un sondage Ifop pour le journal L'Humanité publié vendredi, 54% des personnes interrogées jugent Fabien Roussel sympathique et 45% estiment qu'il modernise le parti.

Mais sa position dominante ne lui donne pas un quitus, assure-t-il: "Il y a une adhésion au retour de la visibilité du PCF, mais il y a aussi du débat et des désaccords sur des choix stratégiques".

Ainsi sur l'international, certains préfèrent soutenir les Ouïghours plutôt que de rendre visite au pouvoir central chinois comme l'a fait Fabien Roussel. Sur le féminisme, d'autres s'insurgent du refus de binômes paritaires dans les différentes directions du parti. Sur le travail, faut-il pourfendre la "gauche des allocs" comme l'a fait le secrétaire national à l'automne dernier ?

Sur ces sujets et d'autres, le week-end sera rythmé par des escarmouches des délégués des fédérations dans les longs débats d'amendement.

Mais Fabien Roussel veut aussi profiter de sa domination pour faire adopter des réformes internes, dénoncent ses détracteurs. "Il veut transformer profondément le PCF pour en faire un parti efficace à la présidentielle, par exemple avec la nécessité de serrer les rangs autour du candidat" et des sanctions pour ceux qui ne le font pas, dénonce Hadrien Bortot, membre du conseil national sortant et signataire de la tribune des opposants.