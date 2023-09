information fournie par So Foot • 12/09/2023 à 21:56

Roumanie-Kosovo interrompu après des chants des supporters roumains

Pas de bagarre, cette fois.

La rencontre entre la Roumanie et le Kosovo dans le cadre des éliminatoires du prochain Euro a été interrompue après seulement quelques minutes de jeu. Les supporters roumains ont en effet entonné « Le Kosovo, c’est la Serbie ! », alors que la Roumanie entretient des relations diplomatiques privilégiées le pays d’ex-Yougoslavie. Un message également déployé sous la forme d’une banderole par le groupe de fans roumains Uniti Sub Tricolor. Dans la foulée, le match a donc été interrompu et les joueurs ont regagné les vestiaires, en attendant de savoir s’ils pourraient reprendre le jeu.

Pas de doute sur les auteurs de la banderole. Uniti sub tricolor revendique le geste sur Facebook. @Emishor pic.twitter.com/JhdDSDYqw2…

