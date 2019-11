Roumanie: Iohannis favori de la présidentielle pour consolider le courant libéral en Europe

Le président proeuropéen sortant Klaus Iohannis, à Bruxelles le 18 octobre 2019 ( BELGA / THIERRY ROGE )

Les Roumains ont commencé à voter dimanche au premier tour d'une présidentielle dont le chef de l'Etat sortant Klaus Iohannis est donné largement favori, confirmant l'ancrage pro-européen de cet ancien pays communiste.

Trente ans après la chute du Rideau de fer, ce sexagénaire du parti libéral (PNL) a axé sa campagne sur la défense de l'Etat de droit, menacé selon lui par les sociaux-démocrates (PSD), dont le gouvernement a été renversé par le parlement le mois dernier.

"Les Roumains décident aujourd'hui de l'avenir de leur pays pendant les prochaines années", a déclaré M. Iohannis, issu de la minorité allemande, devant des journalistes, en déposant son bulletin.

Son élection à l'issue du second tour du 24 novembre prochain pourrait consolider le courant libéral à l'Est de l'Union européenne (UE) face aux partis souverainistes, après les succès de progressistes en Slovaquie et en Hongrie cette année.

En fonction depuis 2014, M.Iohannis a voté dimanche matin dans une école de Bucarest baptisée Jean Monnet, du nom d'un des "pères de l'Europe", a constaté un journaliste de l'AFP. Il affirme avoir "voté en faveur d'une Roumanie normalisée".

Les observateurs pensent que le scrutin pourrait marquer la fin d'une ère: pour la première fois depuis le retour du multipartisme, le PSD, héritier du communisme et à la base électorale plutôt rurale et âgée, n'est pas assuré d'être présent au second tour.

Sa candidate, l'ex-Première ministre Viorica Dancila, 55 ans, dispute la deuxième place à Dan Barna, 44 ans, représentant d'un jeune parti pro-européen (USR), selon les sondages.

"J'ai voté pour une Roumanie du bien-être (...), pour une Roumanie sûre et digne", a-t-elle lancé devant plusieurs dizaines de ses sympathisants.

Ce pays de 19,7 millions d'habitants s'est nettement moins teinté de nationalisme que la Hongrie ou la Pologne. Toutefois depuis son retour au pouvoir en 2016, le PSD a tenté de museler la justice, dénoncent ses détracteurs et Bruxelles.

Il s'est aussi présenté comme le défenseur des intérêts de la Roumanie contre les institutions communautaires, ce qui ne lui a pas forcément réussi.

"Tandis que les partis au pouvoir en Pologne et en Hongrie ont gagné après une campagne contre l'UE aux Européennes de mai dernier, les Roumains ont eux sanctionné leur gouvernement et ont envoyé un signal proeuropéen", rappellent Manfred Sapper et Volker Weichsel dans le dernier numéro de la revue allemande Osteuropa.

La gauche, accusée de corruption, "devra se chercher une nouvelle identité suite à ces trois années de pouvoir", estime le sociologue Vasile Dancu.

Début novembre, un gouvernement libéral dirigé par Ludovic Orban a été installé à Bucarest.

- Élire un avenir -

Sur les réseaux sociaux, les Roumains se sont mobilisés pour convaincre la population de participer massivement au scrutin, à l'instar de l'écrivain Mihai Sora: "Nous n'élisons pas simplement un homme, nous élisons notre avenir", a écrit ce philosophe respecté âgé de 103 ans.

Il est devenu le porte-voix des dizaines de milliers de manifestants qui sont descendus régulièrement dans la rue ces dernières années contre les "dérives" de la gauche et en défense d'une justice indépendante.

Aux derniers jours de la campagne, les candidats se sont adressés aux quatre millions de Roumains émigrés et dont le vote peut faire basculer les résultats.

Les voix de la diaspora sont pour la plupart acquises au camp libéral et le réseau diplomatique a ouvert dès vendredi trois fois plus de bureaux de vote que lors de la précédente élection.

Plus de 300.000 émigrés avaient déjà voté dimanche matin, un record pour le premier tour d'une présidentielle.

Au total, 14 candidats se disputeront les voix des 18,2 millions d'électeurs. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (05H00 GMT) et fermeront à 21H00 (19H00 GMT). Deux sondages à la sortie des urnes seront diffusés aussitôt.

bg-mr-ii/jhd