Rouen succombe à la fièvre de la Coupe de France, avec ou sans Dembi...

Foule des grands jours ce mercredi matin devant le stade Diochon à Rouen (Seine-Maritime) pour l'ouverture de la billetterie du match de Coupe de France entre les Diables rouges locaux (N2) et les professionnels du SCO d'Angers, qui évoluent en Ligue 1. Sur le trottoir, la queue s'étire jusqu'au cimetière voisin. Des centaines de supporters attendent avec impatience, mais dans le calme, que les guichets ouvrent enfin.Certains sont arrivés dès 7 heures du matin à l'image de Mickaël, éducateur sportif dans un club de la vallée de l'Oison. « Ça fait plaisir de retrouver cet engouement. Moi, je venais avec mon père quand le club marchait bien. Et j'y reviens régulièrement. »Du côté des abonnés, Jean-Denis, 73 ans, est arrivé vers 9 heures. « Je me doutais qu'il y aurait du monde. Tout le monde en parle. » Ses premiers matchs, il les a vécus dès ses 4 ans. « Mon plus beau souvenir ? Le match retour au stade d'Highbury à Londres contre Arsenal en 1970. « On avait fait match nul à l'aller. Et on perd sur un but à la 87e. Mais c'était une belle fête. » LIRE AUSSI > Noël Le Graët regrette « vivement la suspension de Fred Dembi » De l'autre côté des guichets, la tension est palpable. Pour un tel événement, le stade va afficher complet. Le dernier rendez-vous comparable remonte déjà à 2013 face l'Olympique de Marseille, toujours en Coupe de France. Un match de gala comme celui-là, c'est autour de 100 000 euros de recettes pour le club... si les professionnels veulent bien laisser leur part.Mais les 12 000 places de l'enceinte ne suffiront pas à contenter tout le monde dimanche. « Si la Lenoble (NDLR : la tribune la plus populaire) avait fait 10 000 places, on aurait tout vendu », assure Frédéric Lieury, secrétaire général de l'association FC Rouen et agent général d'assurances dans le civil. « On se doutait que les supporters seraient au rendez-vous. Et on va certainement ouvrir les ...