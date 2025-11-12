Roubaix: un bureau de poste braqué à l'explosif, pas de blessé

Une membre de la police scientifique inspecte la façade d'un bureau de poste à Roubaix après un braquage à l'explosif, le 12 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Un coffre servant à alimenter des distributeurs automatiques en billets a été braqué à l'explosif mercredi matin au niveau de la façade du principal bureau de poste de Roubaix (Nord), a constaté l'AFP sur place.

Vers 8H30, "quatre individus ont forcé avec de la dynamite le coffre de transfert" - le coffre extérieur où les convoyeurs déposent les fonds - selon une porte-parole de La Poste dans les Hauts-de-France interrogée par l'AFP.

L'explosion n'a fait aucun blessé mais a causé d'importants dégâts sur la façade du bâtiment, a-t-elle ajouté. Le bureau de poste n'était pas encore ouvert au moment des faits, et une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel.

Les braqueurs ont "apparemment réussi à partir avec un butin" à bord d'un véhicule, toujours selon cette porte-parole, sans être en mesure de préciser de montant.

Le parquet de Lille a ouvert une enquête, selon la police et la préfecture du Nord.