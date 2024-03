Ross Barkley pense à l’Euro 2024

Et pas seulement quand il se rase.

Snobé par l’OGC Nice au cours de l’exercice 2022-2023, Ross Barkley revit chez le promu Luton Town, qu’il a rejoint l’été dernier. Si le milieu anglais ne brille pas forcément par ses stats avec les Hatters (3 buts pour autant de passes décisives), son niveau de jeu et son impact positif sur l’équipe impressionnent. Au point de représenter l’Angleterre à l’Euro 2024 ? En tout cas, il ne cache pas ses ambitions à la BBC : « C’est dans un coin de ma tête, mais je sais qu’il y a de la concurrence pour les places dans l’équipe d’Angleterre. Je pense que je peux apporter quelque chose à l’équipe. Je peux prendre des risques, faire des passes décisives et, sur le plan défensif, je suis beaucoup plus discipliné maintenant. » À 30 ans, le natif de Liverpool compte 33 sélections depuis 2013 avec les Three Lions. …

VD pour SOFOOT.com