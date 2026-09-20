Rosenior, le droit de réponse et le devoir de mémoire

Rosenior, le droit de réponse et le devoir de mémoire

En narguant les supporters strasbourgeois à l’issue de la victoire du Paris FC (2-1), Liam Rosenior a accentué son image de coach bourré d’ego, entre promesses et paroles malvenues.

La veste de costume bien en place, le sourire aux lèvres, les poings battant son torse bombé : c’est ainsi que se présente Liam Rosenior aux supporters strasbourgeois, écœurés de repartir bredouilles de la pelouse du Paris FC (2-1). L’attitude ne plaît guère aux Alsaciens, qui ont passé un petit moment à insulter leur ancien technicien (et sa mère) pendant la rencontre, et des échauffourées ne tardent pas à se dessiner. avec les joueurs du Racing.

L’image ferait une parfaite affiche de revanche, celle d’un entraîneur revenu faire payer son ancien club, mais l’histoire est moins commode. L’Anglais n’a pas été chassé du RCSA, il a choisi de filer à Chelsea, locomotive du groupe BlueCo, après avoir déjà sérieusement abîmé sa relation avec une partie des fans.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com