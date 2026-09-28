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Rosalía, star de la Coupe du monde U20
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 09:10
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Rosalía, star de la Coupe du monde U20

Rosalía, star de la Coupe du monde U20

De quoi faire danser les foules. Alors que l’Espagne a chopé un nouveau trophée international en chipant la Coupe du monde féminine U20 à la Corée du Nord, une star s’est largement fait remarqué. Il s’agit de Rosalía , mais ne vous y méprenez pas : bien que celle-ci donne autant de frisson que l’excellent titre « Berghain », cette jeune femme n’a (presque) rien à voir avec la chanteuse. Outre les collaborations entre cette dernière et le FC Barcelone, club de la nouvelle coqueluche ibérique, c’est sur les pelouses de ce dernier Mondial U20 que la Rosalía du fútbol s’est distinguée.

Des performances remarquées

Pourtant, Rosalía Domínguez de son nom complet a claqué plusieurs performances remarquables cette saison . Désignée meilleure joueuse du tournoi U20, la môme du Barça enchaîne, puisqu’elle a aussi été nommée MVP de l’Euro des moins de 19 ans , compétition également remportée par la Roja .…

SW pour SOFOOT.com

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