Ronwen Williams, les gants du bonheur

La qualification de l'Afrique du Sud pour les demies de la CAN porte un nom : Ronwen Williams. Le portier sud-africain a été héroïque face au Cap-Vert en offrant tout d'abord le plus bel arrêt du tournoi. Puis en repoussant pas moins de quatre tirs au but. Du jamais vu dans l'histoire de la CAN.

Il paraît que les tirs au but sont une loterie. C’est en tout cas ce que croient Didier Deschamps, Hugo Lloris ou encore Raphaël Varane. Une chose est certaine en tout cas : avoir un gardien qui maîtrise l’exercice comme personne aide à l’emporter. Et ça, l’Afrique du sud l’a bien compris. Alors peu importe si Zakhele Lepasa a rappelé l’amour pour le rugby que portent les Sud-Afs en envoyant le cuir entre les poteaux ou si Aubrey Modiba a fait briller le gardien du Cap-Vert. Les Bafana Bafana pouvaient compter sur leur Mickaël Landreau local : Ronwen Williams. Un homme qui a écoeuré le Cap-Vert qui disputait la première séance de tirs au but de leur histoire. Et ça, Williams leur a fait payer en repoussant non pas un, pas deux, pas trois mais quatre tirs au but – il aurait même pu faire le 5/5 puisqu’il a effleuré la tentative de Bryan Teixeira – pour envoyer l’Afrique du sud en demi-finale de la CAN. Pour la première fois depuis 2000.

Un pied aussi solide que la main

Finalement, la séance de tirs au but de Ronwen Williams est à l’image de son match où il a notamment repoussé sur sa barre une frappe de Gilson Tavares dans le temps additionnel du temps réglementaire pour ce qui pourrait être le plus bel arrêt de la compétition. Et à l’image de sa CAN où il n’a plus encaissé le moindre pion depuis la défaite face au Mali (2-0) en ouverture. Le tout avec le brassard de capitaine autour du biceps. Devant son écran de télévision, Achraf Hakimi – qui a envoyé son penalty sur la barre transversale en quarts – peut se rassurer : s’il avait cadré sa frappe, Ronwen Williams l’aurait captée. Mais plus que ses arrêts et son leadership, c’est par son jeu au pied que le portier des Mamelodi Sundowns brille dans cette CAN. La preuve qu’il n’y a pas besoin de s’appeler Manuel Neuer ou Ederson pour porter des gants et savoir utiliser ses pieds pour relancer proprement ou envoyer une transversale de 55 mètres millimétrée.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com