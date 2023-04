Rongier : « Même s'il est remplaçant, Payet est le vrai capitaine de l'équipe »

L’OM est donc dirigé par deux anciens Nantais.

Devenu capitaine cette année suite à la mise sur le banc de Dimitri Payet par Igor Tudor et au départ de Steve Mandanda à Rennes, Valentin Rongier semble s’accommoder de mieux en mieux au brassard. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il explique comment cette transition s’est opérée : « Je m’entends très bien avec Dim, ça a facilité les choses. Il est conscient de la situation et je lui tire mon chapeau parce que même s’il est remplaçant, il est toujours avec nous, c’est le vrai capitaine de l’équipe. Je fais passer mes messages quand je suis sur le terrain, je n’hésite pas non plus à le faire quand il est dans le vestiaire parce que dans une équipe, il n’y a pas un seul capitaine. » …

