Rongier : « L’impression de me répéter chaque semaine »

C’est ce qu’on appelle Rongier son frein.

Défait pour la troisième fois de la saison, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers face à Nice (0-1). De quoi frustrer Valentin Rongier, le capitaine de l’OM, au micro de Canal + : « On a des situations, après dans ces matchs, ce sont les détails qui font la différence. On prend un but sur coup de pied arrêté alors qu’on a dit qu’on devait être très vigilant. J’ai l’impression de me répéter chaque semaine. » …

FP pour SOFOOT.com