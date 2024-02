Rongier à l’OM : le délit de bonne gueule

Le capitaine de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier, blessé depuis trois mois, a fini par être pris en grippe par des supporters phocéens lui reprochant d’être « trop lisse », à défaut d’être juste irréprochable.

Valentin Rongier, c’est un peu l’intello qui se fait harceler au collège parce qu’il ramène trop de 18/20 à la maison. « C’est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club » , raconte un supporter marseillais à La Provence au lendemain de la réunion de crise entre les dirigeants, les joueurs et les supporters olympiens après la défaite face à l’Olympique de Marseille (0-1) il y a dix jours. Le capitaine, sorti sur blessure face à Lille le 4 novembre dernier et opéré dix jours plus tard d’une fracture de la rotule du genou gauche, s’est retrouvé sous le feu des critiques pour avoir osé défendre les siens au milieu du marasme phocéen. « C’est lui qui a le plus pris la parole » , insiste d’ailleurs ce même supporter, avant de lâcher trois lignes plus loin que Rongier était « trop gentil, trop lisse » . Le même qui est pourtant cité parmi les grands absents d’un OM en manque de cadres.

Premier supporter en tribunes

Le capitaine marseillais, qui ronge son frein en raison d’une rééducation qui traîne, paie d’avoir notamment défendu Jonathan Clauss, alors que Pablo Longoria, en pleine partie de Football Manager , s’imaginait trouver une porte de sortie en fin de mercato hivernal. Rare représentant d’une certaine forme de stabilité dans un Olympique de Marseille en perpétuels achats reventes, Rongier a gratté le brassard de capitaine après s’être imposé sous chacun des coachs passés par le club. À l’arrivée de Gennaro Gattuso, il est même devenu LE joueur à disputer le plus de minutes. « Il est toujours présent, il écoute et aide ses coéquipiers, il nous manque beaucoup , saluait le technicien italien après avoir eu vent des attaques visant son chouchou. Je lui ai dit de relever la tête, parce qu’il a montré qu’il était un capitaine valeureux ces derniers mois, et même s’il n’est pas là, il est d’une énorme importance pour nous. » …

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com