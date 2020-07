Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ronaldo rapproche la Juve du titre Reuters • 21/07/2020 à 00:12









Ronaldo rapproche la Juve du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) La Juventus n'est plus qu'à deux victoires du Scudetto. L'équipe de Maurizio Sarri a dominé la Lazio lors de la 34ème journée de Serie A (2-1). À domicile, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé décisif en seconde période. D'abord sur pénalty puis à la suite d'une offrande de Paulo Dybala. Le quintuple Ballon d'Or portugais en est à 30 réalisations cette saison en championnat, tout comme Ciro Immobile, auteur du seul but des Romains en fin de rencontre. En tête du classement, la Juve prend 11 points d'avance sur son adversaire du jour et 8 sur son dauphin, l'Inter Milan. Le club turinois est tout proche d'un 9ème sacre de suite en Serie A. De son côté, la Lazio enchaîne un 5ème match de suite sans gagner (1 nul, 4 défaites) et reste 4ème.

