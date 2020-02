Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ronaldo guide la Juve face à la Fio Reuters • 02/02/2020 à 14:48









Ronaldo guide la Juve face à la Fio par Samuel Martin (iDalgo) Il ne s'arrête plus de marquer. Cristiano Ronaldo continue son magnifique début d'année en marquant ses 18 et 19e but de la saison dans la victoire de la Juventus à domicile face à la Fiorentina (3-0) pour le compte de la 22e journée de Serie A. Faisant face à une Viola bien regroupée en défense, la Vieille Dame s'en est remise à un doublé de son attaquant portugais sur pénalty (40', 80'). Le quintuple vainqueur du ballon d'or en profite pour égaler le record de David Trézeguet en faisant trembler les filets lors d'une neuvième rencontre consécutive dans le championnat italien. Il aura l'occasion de dépasser le Français samedi prochain lors du déplacement à l'Hellas Vérone. Ce midi, c'est Matthijs de Ligt qui est venu sceller le score en reprenant victorieusement un corner de Dybala (90+3', 3-0). Les hommes de Sarri prennent provisoirement 6 points d'avance sur l'Inter qui joue ce soir à l'Udinese (20h45).

