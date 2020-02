Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ronaldo et la Juve arrachent le nul à Milan Reuters • 14/02/2020 à 01:32









Ronaldo et la Juve arrachent le nul à Milan par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AC Milan peut s'en mordre les doigts. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic ont concédé le nul face à la Juventus de Turin dans le match aller de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie (1-1). Les Rossoneri étaient à la hauteur de l'événement contre la Vieille Dame. Les bonnes intentions de Milan ont été récompensées à l'heure de jeu, quand Ante Rebic a ouvert le score sur un centre de Castillejo. Engagés, parfois un peu trop (7 cartons jaunes), les hommes de Stefano Pioli ont tout bien fait jusqu'à l'expulsion de Théo Hernandez à la 71e minute. Milan a cru tenir la victoire jusqu'à la fin, mais l'arbitre a accordé un pénalty au bout du temps réglementaire à la Juve suite à une faute de main de Calabria vérifiée à la vidéo. Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait prier pour le transformer et mettre son équipe en ballotage favorable en vue du match retour, prévu pour le 4 mars prochain.

