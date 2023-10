information fournie par So Foot • 14/10/2023 à 09:21

Ronaldo : « Depuis que je suis là, nous ne nous sommes jamais qualifiés comme ça »

Sept victoires pour autant de matchs disputés, deux petits buts encaissés, 27 buts inscrits et voilà la qualification à l’Euro 2024… voilà quelques chiffres terrifiants de la Seleção depuis l’arrivée de Roberto Martinez. Ce vendredi, le Portugal s’est offert la Slovaquie (3-2) et enchaîne donc les succès comme jamais auparavant. Sans surprise, le début de mandat du tacticien espagnol est tout simplement le plus solide de l’histoire de la Seleção . De quoi impression son capitaine, Cristiano Ronaldo.…

