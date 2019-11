Ronaldo, ambulances et objectif Ligue 2 : rencontre avec Mapril Baptista, président des Lusitanos

Président des Lusitanos Saint-Maur depuis septembre dernier, Mapril Baptista compte bien faire grimper le club à forte communauté portugaise du National 2 à la Ligue 2. Et ainsi s'inspirer de sa propre success story qui l'a vu débarquer en France, à la Cité des Bosquets de Montfermeil, à 7 ans, pour devenir le PDG des Dauphins, le leader européen de la fabrication d'ambulances. Rencontre avec un homme qui parle de Cristiano Ronaldo comme d'un "ami".

Disons que c'est un club que je suis depuis de nombreuses années. C'est un club de la communauté portugaise et je suis moi-même d'origine portugaise. Cela faisait un petit moment que l'ancien président Arthur Machado me demandait de venir lui donner un petit coup de main, car au bout de dix ans de Lusitanos, il avait besoin d'un peu de renfort. Après un certain nombre de mois et peut-être même d'années, j'ai fini par dire oui pour prendre la présidence. Aujourd'hui, nous avons une direction qui est relativement forte avec un bureau composé d'un président et de trois vice-présidents. Dont Arthur Machado qui est devenu mon vice-président.C'est vrai que j'ai dit ça. Et c'est toujours d'actualité, bien sûr. C'est l'idée en tout cas. Je ne pouvais pas venir prendre la présidence du club en disant qu'on allait rester en National 2. On va donc tout faire pour monter, même si cette année, ça ne se passe pas forcément bien.Du moins, pas comme on l'aurait voulu. C'est pour cela que j'ai parlé de 4 ou 5 ans. Pour qu'on ait le temps de se mettre en place et de trouver l'équipe qu'il faut. Mais j'y crois.Je ne peux, bien évidemment, pas me comparer à Monsieur Aulas. Mais à notre petit niveau, je suis de près tout le monde et je suis très présent. Non seulement auprès du staff de l'équipe, mais aussi des joueurs. C'est mon rôle.