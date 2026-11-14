Ronaldinho va faire son retour sur les terrains

La fontaine de jouvence. Onze ans après son dernier match chez les professionnels, Ronaldinho va retrouver les terrains. Si la date était cochée depuis fin octobre, l’entraîneur Andrea Mandorlini a confirmé que l’ancien crack du PSG et du Barça commencera la rencontre ce dimanche face à Forlì.

La joie de retrouver les terrains

Désormais âgé de 46 ans, Ronaldinho s’est montré particulièrement heureux à l’idée de retrouver les terrains au micro de Sky Sport : « Je veux passer une belle journée, je suis content d’être là pour le début de cette belle histoire, le président rêve de quelque chose de grand pour Ravenne, en faire partie me rend heureux. » Si plusieurs questions restent en suspens, notamment l’état physique dans lequel se trouve le Brésilien, s’il doit disputer d’autres matchs que celui de dimanche avec la formation italienne, il s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers ce samedi . Derrière ce coup marketing se trouve Ignazio Cipriani, homme d’affaires italo-américain propriétaire du club depuis 2024 et qui s’est associé avec Ronaldinho qui porte désormais la casquette de joueur actionnaire . L’objectif est simple pour Cipriani : « faire monter Ravenne en Serie A ». Pour le moment, le club reste deuxième de Serie C, à six points de la Spezia qui caracole en tête du classement.…

LB pour SOFOOT.com