Ronaldinho futur propriétaire du Paris Basket ?

L’investissement qu’on n’attendait pas. Et si Ronaldinho effectuait un come-back à Paris ? Ce mardi, L’Equipe laisse entendre que l’ancien goleador brésilien et son entourage seraient en pourparlers avec la banque d’investissement Evercore, mandatée par le Paris Basketball , pensionnaire de Pro A et qui cherche à étendre son actionnariat pour faire face aux importantes pertes financières (30 millions d’euros) qu’il accumule depuis trois ans.

Rebond offensif

Et c’est là que Ronnie entre en scène. Après avoir approché le club de Monaco, depuis exclu des compétitions professionnelles en raison de graves difficultés financières, l’ancien Parisien pourrait réaliser ses rêves de balle orange en concrétisant le projet de rachat (estimé entre 50 et 80 millions d’euros selon certaines sources) établi avec Evercore . L’Equipe précise cependant que les discussions ne font que commencer et que l’entourage de Ronaldinho ne confirme pas l’information, s’étonnant même « de tant de bruit autour de l’ex-star du football ». …

JD pour SOFOOT.com