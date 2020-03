Ronaldinho, détenu en prison mais jamais enfermé

Détention improbable, histoire de passeports incompréhensibles, quintuplé en match amical sous les verrous... Ronaldinho a beau avoir raccroché les crampons, il continue de faire le show. Même en tant que prisonnier.

Un rayon de soleil dans la cellule

La dernière fois qu'on l'avait vu à l'oeuvre, c'était une fois de plus un régal esthétique pour les yeux. Ce jeudi 17 octobre 2019, lors d'un amical disputé en Colombie opposant Santa Fe à l'Atlético Nacional, le bandeau paraissait aussi intact que le sourire. Numéro 10 dans le dos et longs cheveux au vent, Ronaldinho Gaúcho offrait une passe décisive/aveugle/magnifique qui éliminait sept adversaires et donnait un avantage de deux buts à son équipe. Rien que pour ce geste du pied, le retraité méritait son ovation.Quelques semaines plus tard, la RAC 1 etannonçaient un match des légendes - les amis de Ronnie contre des grands noms de l'histoire de Barcelone - prévu pour le 19 août 2020 en l'honneur du Brésilien qui a passé cinq saisons en Catalogne (de 2003 à 2008). Début mars, c'est le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi qui indiquaient leur intention de réunir les monstres du club français en août dans un All Star Game 100% PSG pour fêter les cinquante ans de l'entité. Que des bonnes nouvelles, donc. Et puis, la mauvaise est tombée dans la foulée sans avertir personne : l'idole des jeunes et des moins jeunes aurait été arrêtée au Paraguay en compagnie de son frère, après la saisie de faux passeports dans leur chambre d'hôtel à Asunción (la justice brésilienne ayant privé l'artiste de son sésame, en 2018, en raison d'un défaut de paiement d'une dette).Un quinzaine de jours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com