Ronald Koeman, saison 2

Koeman is back ! Plus de deux ans après son passage remarquable à la tête des Oranje, Ronald Koeman revient donc finir le job avec trois objectifs majeurs : briller en Ligue des nations 2023, à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026…

Depuis quelques années, la star des Oranje , c’est le coach. Il n’y a plus de cadors de type Robben, Van Persie, Sneijder. Virgil van Dijk est la seule « vedette ». Un défenseur. Pas un super « attaquant hollandais » d’avant et plus tout à fait imperator à Liverpool. Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt sont devenus de bons joueurs de club, sans plus. Memphis Depay est rentré dans le rang à l’Atlético de Madrid et le néo Scouser Cody Gakpo, sensation au Qatar, est encore trop neuf. Du coup, après Van Gaal qui avait vampirisé la sélection néerlandaise, c’est Koeman qui passe à la lumière.

Euro 2020 : le rendez-vous manqué…

Le retour du bon vieux Ronald est un grand classique de la sélection batave. Avant lui, plusieurs sélectionneurs avaient opéré un ou plusieurs come-back : Rinus Michels, Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Guus Hiddink et Louis van Gaal. Il y a comme l’idée que Ronald Koeman, 60 ans depuis mardi, revient finir le job qu’il avait commencé il y a cinq ans… Nommée en 2018, l’ancienne légende du Barça avait requinqué les Oranje , finalistes en juin 2019 de la Ligue des nations, après leurs deux impasses à l’Euro 2016 et au Mondial 2018. Très apprécié des sélectionnés néerlandais, il leur avait pourtant fait faux bond en allant coacher le Barça en août 2020… S’en était suivie la parenthèse Lodeweges-De Boer avec des débuts désastreux en éliminatoires de Coupe du monde 2022. Malgré la qualif au Mondial, la séquence Van Gaal (diminué par la maladie) a été décevante au Qatar. Les Oranje en 3-5-2 se sont reniés en jouant défensif et en laissant le ballon à l’adversaire, hormis deux périodes flamboyantes contre les USA (première mi-temps) et l’Argentine (10 minutes de folie en fin de match).…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com