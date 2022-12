Romelu Lukaku, on t'aime

Pointé du doigt après l'élimination belge dès la phase de poules de cette Coupe du monde, Romelu Lukaku a été considéré comme le principal coupable de cette déconvenue. L'attaquant des Diables a beau être passé à côté de son match, il a eu le mérite de ne pas se cacher. Surtout, il ne faut pas oublié qui il a été, qui il est et qui il sera ces prochaines années pour la sélection belge.

En dedans, mais seul dedans

C'était il y a neuf ans, un mois et vingt-deux jours. Insouciant, loin de penser qu'il fera les plus beaux jours de son pays, le jeune Romelu Lukaku dompte Zagreb et la sélection croate en claquant un doublé historique. Après avoir zappé les éditions 2006 en Allemagne et 2010 en Afrique du Sud, les Diables de Marc Wilmots valident ce 12 octobre 2013 leur ticket pour la Coupe du monde au Brésil. Né alors l'espoir de voir un jour cette génération dorée sur le toit du monde. Mais ce 1décembre 2022, celui qui incarnait cette attente a rendu le rêve utopique. Blâmable ? Sans aucun doute. Seul responsable ? Jamais.Inconsolable, complètement désemparé, Romelu Lukaku n'a pas pu cacher son émotion à la suite de la malheureuse élimination de la Belgique, clairement loin des attentes dans cette Coupe du monde, à la fin du match nul face à la Croatie (0-0) . Certainement envahi d'un sentiment de culpabilité, marié à celui d'une évidente tristesse, le numéro 9 des Diables s'est sûrement refait le film de ses multiples occasions manquées. La première d'abord : tout juste entré en jeu à la place de Dries Mertens, lede l'Inter Milan reprend une remise hasardeuse de Dominik Livaković sur une chevauchée de Yannick Carrasco et voit sa frappe percuter le poteau (60). Choqué de son manque de lucidité sur ce qui est alors la plus grosse occasion de but de la partie, Lukaku se planque derrière ses mains et réalise qu'il vient peut-être de rater l'immanquable. La seconde ensuite : oublié de tout marquage à un petit mètre des buts croates, le buteur des Diables reprend un centre de Thorgan Hazard de la poitrine et voit le portier adverse d'interposer (89). Sûrement surpris de ne pas voir Lovren éloigner le danger de la tête, Lukaku aurait pu envoyer ce ballon, si bien offert, au fond des filets. Enfin la troisième : trop court sur un contre mal maîtrisé de Borna Sosa dans la surface,…