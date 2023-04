information fournie par So Foot • 17/04/2023 à 16:50

Romelu Lukaku devrait retourner à Chelsea

Pour Big Rom tous les chemins mènent à Chelsea.

Romelu Lukaku devrait vraisemblablement quitter l’Inter Milan à l’issue de la saison. La Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que les dirigeants de l’Inter ne négocieront pas avec Chelsea, propriétaire du contrat de l’attaquant belge courant jusqu’en juin 2026. Lukaku était revenu à l’Inter en juin 2022, dans le cadre d’un prêt payant de 8 millions d’euros sans option d’achat. Mais malgré deux très bonnes saisons passées sous le maillot noir et bleu entre 2019 et 2021, inscrivant la bagatelle de 64 buts en 95 matchs et remportant le Scudetto 2021, ce deuxième passage ne se déroule pas vraiment de la même manière.…

