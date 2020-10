Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome s'impose contre l'Udinese, Sassuolo déroule Reuters • 03/10/2020 à 22:51









Rome s'impose contre l'Udinese, Sassuolo déroule par Samuel Messberg (iDalgo) L'AS Roma s'est imposé sur la pelouse de l'Udinese pour le compte de la 3ème journée de Serie A ce samedi soir. C'est Pedro qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 55ème minute. Les Romains ont eu chaud car ils ont été dominé par une belle équipe de l'Udinese qui a peiné à la finition. Le début de saison est donc catastrophique sur le plan comptable pour les locaux : 3 défaites en 3 matchs et une 19ème place. De son côté l'AS Roma parvient à remporter son premier match et prend provisoirement la 8ème position du championnat. Prochain match pour Edin Dzeko et ses coéquipiers contre Benevento à domicile tandis que l'Udinese recevra Parme. Dans l'autre match de la soirée, Sassuolo a écrasé Crotone 4 buts à 1 grâce à des réalisations de Berardi (19'), Caputo (58', s.p., 85), et Locatelli (90+3'). Le but de Crotone a été inscrit par Simy (49' s.p.). Sassuolo prend la tête du championnat et leurs adversaires du soir s'enfoncent à la 20ème place.

