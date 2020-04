Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome prévoit une contraction de 8% du PIB en 2020 Reuters • 20/04/2020 à 18:20









ROME PRÉVOIT UNE CONTRACTION DE 8% DU PIB EN 2020 ROME (Reuters) - Rome s'attend à enregistrer une contraction de son économie de l'ordre de 8% cette année, une prévision qui reflète les retombées de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi de deux sources proches du Trésor italien. Ce dernier table sur un rebond l'année prochaine avec une croissance de 4% à 4,5%, ont dit ces sources qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat. Ces estimations sont fondées sur un scénario qui prévoit que les politiques publiques actuelles soient maintenues et ne prennent pas en compte les effets du plan de soutien qui doit être approuvé d'ici la fin du mois, dont le montant a été estimé à plus de 70 milliards d'euros par l'une des sources. Le gouvernement de Giusseppe Conte doit présenter ce mercredi ses nouvelles prévisions pour la croissance et pour les comptes publics. Il prédisait en septembre une croissance de 0,60% en 2020 suivie d'une hausse de 1% du PIB en 2021, mais l'apparition de l'épidémie a entraîné la péninsule vers la récession la plus brutale qu'elle ait subie depuis la Seconde Guerre mondiale. (Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.