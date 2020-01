Rome : les marchands de souvenirs bientôt bannis des sites touristiques

Rome? Ses monuments à chaque coin de rue, du Colisée à la fontaine de Trevi, en passant par le forum romain. Se balader dans la capitale italienne revient à visiter un musée à ciel ouvert. Mais la plupart des sites touristiques, bondés, sont envahis par les stands de souvenirs. La maire de Rome, Virginia Raggi, a tout bonnement et simplement interdit la présence des marchands aux abords des monuments les plus emblématiques, explique The Guardian. Pour l'élue du Mouvement 5 étoiles, les multiples souvenirs allant des mugs aux tee-shirts ne sont pas compatibles avec le cadre historique de la ville.Lire aussi Tourisme : l'appel au secours de Venise à l'UnescoIl faut dire que l'on trouve de tout sur les étals des marchands et souvent des objets qui n'ont rien à voir avec Rome et son histoire, comme des figurines à l'effigie de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron. Prochainement, 17 stands vont être retirés des sites de la fontaine de Trevi, du Pantheon, de la Piazza di Spagna et de la Piazza Navona. Les vendeurs auront l'autorisation de s'installer dans les rues aux alentours.Multiplication de mesuresVirginia Raggi a longtemps plaidé pour un bannissement pur et simple de ces commerces. Avec cette mesure, elle souhaite protéger l'héritage de Rome tout en assurant la sécurité de ses monuments les plus visités. La législation est officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2020, mais d'après The Guardian, deux stands étaient encore en place à...