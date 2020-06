Rome, la marche qui fâche

Les ultras de divers clubs de Serie A ont manifesté ce samedi à Rome, pour protester contre le gouvernement. Un rassemblement controversé, alors qu'il est reproché à certains des groupes impliqués d'entretenir des sympathies néofascistes.

Ultras controversés

Le non-respect du protocole pourrait provoquer l'exclusion de clubs en Serie A

Aux dernières estimations, on en comptait quelques centaines. Quelques centaines d'ultras, qui rugissent près du Circo Massimo de Rome pour". Déjà pas au beau fixe avant la crise du Covid-19, la relation des ultras italiens avec le pouvoir ne pouvait que se détériorer tandis que la Serie A devrait reprendre le 20 juin à guichets fermés. Leur grogne inquiétait ainsi dans la Botte, alors que l'initiative de la manifestation romaine qui s'est tenue ce samedi est attribuée à des groupes deà la réputation pas franchement flatteuse.Selon plusieurs médias transalpins, comme le quotidienet l'hebdomadaire, l'idée de ce rassemblement émane de groupes, associations et formations politiques bien connus et proches de l'extrême droite qui agissent derrière le nom Ragazzi d'Italia. Le Veneto Fronte Skinhead, une organisation de droite radicale historiquement présente dans la Curva Sud du Hellas, et la Brigata Leonessa, un groupe d'ultras de Brescia dont une frange non négligeable est usuellement catégorisée à l'extrême droite du champ politique, seraient notamment à l'origine du schmilblick. Suffisant pour inquiéter l'Anpi (Association nationale des partisans italiens), organisation fondée par des résistants italiens contre le régime de Mussolini, puis contre l'occupation nazie. Cette organisation avait d'ailleurs envoyé une lettre au préfet de Rome, pour que cetteIl reste néanmoins impossible de catégoriser politiquement l'ensemble des ultras qui se sont rassemblés dans la capitale, ce samedi. Il convient également de souligner que de nombreux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com