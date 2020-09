Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome : Humbert passe, Paire craque Reuters • 15/09/2020 à 00:31









Rome : Humbert passe, Paire craque par Adonis Vesin (iDalgo) Humbert a passé l'obstacle Anderson. Le Sud-Africain, du haut de son double mètre, n'a pas réussi à hisser son niveau de jeu face à Ugo Humbert, qui a réalisé une solide prestation. Le Français a sorti l'ex-numéro 5 mondial, aujourd'hui 119e, en deux manches (6-3, 7-6 (5)) et affrontera Fabio Fognini (13e mondial) au deuxième tour. Benoît Paire a, lui, complètement perdu ses nerfs. Le Tricolore a tempêté contre lui-même puis sur l'arbitre, avant de finir par lâcher le deuxième set, ne daignant même plus bouger sur le dernier service de Sinner, vainqueur 6-2 6-1. Dans les surprises, Felix Auger-Aliassime a été sorti par Krajinovic (4-6, 5-7) et Kachanov par Ruud. Dimitrov, Cilic, Coric, Sonego, Hurkacz, Nishikori et Travaglia sont au deuxième tour comme Yastremska, Anisimova, Mertens Bouzkova ou encore Linette chez les dames.

