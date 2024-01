Rome fait le premier pas vers une mise sous tutelle d'une aciérie d'ArcelorMittal

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le gouvernement italien a annoncé jeudi aux syndicats de l'aciérie en difficulté ex-Ilva, gérée par ArcelorMittal, oeuvrer à une rapide mise sous tutelle de l'Etat afin de permettre la poursuite de son activité et sauvegarder ses milliers d'emplois.

Une lettre en ce sens a été adressée la veille à la directrice générale d'Acciaierie d'Italia, gestionnaire de l'aciérie et détenu majoritairement par ArcelorMittal. Lucia Morselli, nommée par le géant de l'acier, a été invitée à répondre dans les deux semaines.

Le gouvernement avait adopté mardi soir un décret préparant le terrain pour un éventuel placement de l'aciérie sous administration extraordinaire, c'est-à-dire sous tutelle de l’État afin d'éviter la faillite et élaborer un plan de sauvetage.

La mise sous tutelle "sera temporaire", a assuré le gouvernement dans un communiqué. Rome s'engage à "rechercher les meilleurs partenaires privés dans le but de préserver la continuité de la production, de protéger l'emploi et de garantir la sécurité des travailleurs".

La "liquidité" de l'aciérie située à Tarente, dans les Pouilles, "sera garantie par un prêt relais aux conditions du marché pour un montant de 320 millions d'euros", prévu dans un premier temps pour une augmentation de capital, a précisé le gouvernement.

Jusqu'au bout, ArcelorMittal avait tenté d'éviter le recours à l'administration extraordinaire en négociant avec le gouvernement, mais les positions étaient apparemment trop éloignées pour trouver un compromis.

"L'administration extraordinaire est préjudiciable à la fois à l'activité d'Acciaierie d'Italia et à toutes ses parties prenantes", avait commenté une source proche du groupe sidérurgique.

- En attendant un repreneur -

Sous le régime de l'administration extraordinaire, le gouvernement nomme des commissaires chargés de gérer l'entreprise et de relancer l'activité, en attendant de trouver un autre investisseur industriel.

Après une série de déboires financiers et judiciaires, l’entreprise avait déjà été placée sous ce régime en 2015 jusqu'à ce que l’État confie son destin à ArcelorMittal en 2018 dans le cadre d'un appel d'offres international.

Lourdement endettée et au bord de l'asphyxie financière, l'aciérie, située dans une région sinistrée, n'arrive plus à rémunérer une grande partie de ses fournisseurs ni à régler ses factures de gaz et d'électricité.

Le temps presse, car le fournisseur de gaz Snam a menacé de cesser d'alimenter l'aciérie. Un tribunal administratif avait autorisé lundi la coupure des fournitures, mais l'entreprise a fait appel, écartant le risque dans l'immédiat.

Acciaierie d'Italia est détenu majoritairement par ArcelorMittal qui en possède 62% alors que l’État italien contrôle depuis 2021 une part de 38%.

- Echec des négociations -

Une réunion de crise entre le gouvernement et le groupe sidérurgique, représenté par son directeur général Aditya Mittal, s'était soldée il y a dix jours à Rome par un échec.

L’État italien avait proposé de financer une augmentation de capital de 320 millions d'euros lui permettant de faire passer sa part de 38% à 66% et prendre ainsi le contrôle de l'aciérie, mais s'est heurté au refus d'ArcelorMittal de prendre des engagements financiers ultérieurs.

ArcelorMittal avait repris fin 2018 le groupe Ilva avec 10.700 employés dont 8.200 à Tarente (sud), les autres salariés étant répartis sur des sites dans le nord, à Gênes et Novi Ligure.

"Nous voulons des partenaires qui partagent cette grande ambition de produire de l'acier en Italie tout en respectant l'environnement", avait déclaré mercredi le ministre de l’Économie Giancarlo Giorgetti, assurant que de nombreux investisseurs étaient intéressés par le site.

"Aucun des engagements pris n'a été respecté concernant les niveaux d'emploi et la revitalisation industrielle", avait lancé il y a une semaine le ministre des Entreprises Adolfo Urso à l'adresse d'ArcelorMittal.

Le géant de la sidérurgie s'était engagé en 2018 à investir dans la production d'acier "bas-carbone" et à porter la production de l'aciérie à 8 millions de tonnes en 2025.

Or, l'aciérie est loin de fonctionner à plein régime. Le site n'a produit que 3,4 millions de tonnes d'acier en 2022 et l'an dernier, la production a même baissé à moins de 3 millions de tonnes.