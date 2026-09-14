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Rome et Côme continuent leur histoire d’amour pour le titre
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 20:47
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Rome et Côme continuent leur histoire d’amour pour le titre

Rome et Côme continuent leur histoire d’amour pour le titre

Lundi, c’est ravioli. Mais c’est aussi le jour où les deux plus belles équipes d’Italie continuaient leur dynamique insensée. À commencer avec la Roma de Gasperini, qui n’en finit plus de s’imposer avec sa mentalité de guerrier. Un esprit que l’on voit à travers des gars comme Emanuele Lulli ou Gianluca Mancini, ce dernier ayant enchaîné les montées pour récupérer des ballons. Ces initiatives mèneront d’ailleurs à l’ouverture du score en fin de première période, l’inévitable Donyell Malen prenant le dessus pour son sixième but de la saison.

Bien que le Toro essaye de reprendre le match par les cornes avec la belle entrée de Daniel Bragança, la tête de Serie A ne laisse rien passer. Un leader défensif semble même s’être vite dégagé dans la capitale, en la personne de Leonardo Balerdi, qui a l’air d’avoir oublié toutes les brimades des supporters marseillais. Histoire d’enfoncer le clou, les Romanistas feront le break en toute fin de rencontre avec un coup de fusil de Niccolò Pisilli. Quatre matchs, quatre victoires et une place de leader assurée avant d’affronter l’Inter.…

MP pour SOFOOT.com

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