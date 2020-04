Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome anticipe un fort rebond au T3 et une croissance significative en 2021 Reuters • 23/04/2020 à 08:50









ROME ANTICIPE UN FORT REBOND AU T3 ET UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE EN 2021 ROME (Reuters) - Le gouvernement italien s'attend à un "fort rebond" au troisième trimestre de cette année et à une croissance significative en 2021, a déclaré jeudi le ministre italien de l'Economie, Roberto Gualtieri, dans un entretien accordé à La Repubblica. "Nous nous attendons à fort rebond du produit intérieur brut dès le troisième trimestre avec une croissance significative en 2021", a déclaré le ministre au quotidien. Selon Roberto Gualtieri, les mesures d'accompagnement gouvernementales "contribueront à limiter l'impact économique négatif du virus et soutiendront la reprise". (Giulia Segreti; version française Nicolas Delame)

