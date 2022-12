Romain Saïss, capitaine courage

Malgré sa blessure à la cuisse gauche, Romain Saïss, 32 ans, devrait disputer ce mercredi une demi-finale de Coupe du monde, avec le brassard de capitaine du Maroc autour du bras. Pas banal pour un Drômois qui jouait encore en Ligue 2 il y a dix ans.

France Maroc Le 14/12/2022 à 20h Diffusion sur

Drôme de parcours

Après avoir fini le match contre l'Espagne sur une jambe, puis celui face au Portugal sur le banc, toujours à cause de cette foutue cuisse gauche, Romain Saïss est en pleurs après la qualification des siens pour les demi-finales de la Coupe du monde. Rejoint un peu plus tard par son fils, dont les joues sont elles aussi perlées de larmes, le joueur de Beşiktaş savoure ce moment historique. Et ce, peu importe sa sortie sur blessure, qui aurait pu le priver du match contre la France ce mercredi., confessait le capitaine marocain après la victoire contre laUn discours de patron, à l'image de ses prestations depuis le début de la compétition. Pourtant, au départ, rien ne laissait présager qu'il jouerait un jour une demi-finale de Mondial, et encore moins avec un tel statut de leader.Né dans la Drôme d'un père marocain et d'une mère française, Saïss commence le foot en plein Vercors, dans le petit club de Saint-Laurent-en-Royans, 72 licenciés au compteur à l'époque., rembobine Christian Soublin, alors dirigeant et accompagnateur aux côtés du papa Saïss, Redouane.