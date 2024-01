Romain Pitau raconte sa masterclass contre Schalke et son plus beau CSC

La compilation du siècle.

Les plus romantiques s’en souviennent encore : le 4 décembre 2012 lors de la 6 e journée de la phase de poules de Ligue des champions, Montpellier accueille Schalke 04, et Romain Pitau, 35 ans à l’époque, sort du banc à la mi-temps à la place de Benjamin Stambouli. La suite appartient à l’histoire. « C’était le dernier match du groupe, on était déjà éliminés, et je n’avais pas joué dans cette compétition , raconte-t-il ce dimanche dans les colonnes de L’Équipe . Je suis entré pour m’amuser, libéré et pour profiter. Et j’ai presque réussi tout ce que je faisais (score final 1-1) . J’arrivais quasiment à la fin de ma carrière. » Il raccrochera effectivement à la fin de cet exercice 2012-2013.…

JB pour SOFOOT.com