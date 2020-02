Romain Gall : " J'ai eu raison de venir en D3 suédoise "

Romain Gall est né en Île-de-France d'une mère sénégalaise et d'un père français, a migré très jeunes aux Etats-Unis, dont il a acquis la nationalité, est revenu parfaire sa formation à Lorient, avant de repartir en MLS. L'attaquant de Malmö, qui a débuté sa carrière suédoise en Division 3, est également devenu international américain, face à l'Italie en 2018. Sacré parcours.

" J'aime beaucoup le basket, je me suis intéressé vite fait au foot américain, mais je n'ai pas hésité. Le foot, c'est mon sport préféré."

J'y suis né, mais j'ai grandi à Antony. J'ai des souvenirs de l'école, de mes potes, des matches de foot, entre copains. Je n'étais pas licencié dans un club. Je me rappelle aussi que mon père, qui travaillait chez Orange - il est aujourd'hui retraité - faisait beaucoup d'allers-retours aux Etats-Unis pour son travail. C'est pour cela qu'à un moment, il a décidé d'emmener toute la famille à Washington. J'avais un peu plus de 6 ans, et pour moi, ça ne posait pas de problèmes. J'avais déjà pris quelque cours d'anglais, et à cet âge, on s'adapte vite partout.Oui, dans un club de quartier (Hampden Juniors). Déjà, il faut savoir que dans ma famille, on est très foot et tennis. Un de mes frères aînés, Eric, a été mon entraîneur aux Etats-Unis. Mon père aussi, m'a un peu coaché. Même si le foot n'est pas le sport le plus populaire là-bas, le pratiquer pour moi était une évidence. J'aime beaucoup le basket, je me suis intéressé vite fait au foot américain, mais je n'ai pas hésité. C'est mon sport préféré. A 12 ans, j'ai quitté le domicile familial pour un centre de formation dans l'Ohio, un centre créé par Brad Friedl, l'ancien gardien de la sélection américaine. Partir à 12 ans, c'était dur, malgré les bonnes conditions du centre. Mais mon but, c'était de revenir en Europe, et d'y faire carrière. Donc, de faire des sacrifices. Puis je suis revenu à Washington, je me suis entraîné avec l'équipe des moins de 16 ans de Washington DC, et lors d'un tournoi, j'ai été repéré par le Real Salt Lake, dont j'ai intégré le centre de formation.Mais j'avais toujours cette ambition. Alors, je suis revenu en France,