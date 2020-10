Romain Faivre, la bonne pioche brestoise

Première cape avec les espoirs, premier but, un début de saison canon avec le Stade brestois après plusieurs mois passés en réserve à Monaco : depuis le mois d'août, Romain Faivre ne rigole pas et le bonhomme est déjà l'une des révélations de l'automne.

France U21Slovaquie U21 12/10/2020 à 21:00 Diffusion sur

Yeux fermés, oreilles bouchées, sourcils froncés : Romain Faivre célèbre, avec rage, à la Memphis. Le Brestois vient alors d'inscrire le seul et unique but de la partie face à ses anciens coéquipiers (1-0 contre Monaco, 4 octobre dernier). Pourtant, l'intéressé a nié dans les colonnes duquelconque amertume vis-à-vis de l'ASM : "". Sans remettre en cause sa parole, on peut penser qu'il y a de quoi être déçu du passage de Faivre sur le Rocher. Surtout pour un joueur qui, après seulement sept matchs de Ligue 1 dans les jambes, se retrouve déjà dans le groupe de l'équipe de France espoirs.À son arrivée au centre d'entraînement brestois