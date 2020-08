Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Romain Bardet chez Sunweb Reuters • 10/08/2020 à 13:37









Romain Bardet chez Sunweb par Adonis Vesin (iDalgo) C'est officiel : Romain Bardet quitte AG2R pour rejoindre l'équipe allemande Sunweb. Le grimpeur de 29 ans, passé par le centre de formation d'AG2R (Chambéry Cyclisme Formation), est monté deux fois sur le podium du Tour de France (2e en 2016, 3e en 2017). L'Auvergnat a roulé 9 ans sous les couleurs ciel et terre. La formation de Vincent Lavenu enregistre dans le même temps deux arrivées. Le Belge Greg Van Avermaet (35 ans, CCC), champion olympique en titre et vainqueur de Paris-Roubaix 2017, et le Suisse Michaël Schär (33 ans) viennent renforcer la future AG2R-Citroën. Ils ont tous les deux signés pour trois ans.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.