Roma-Lazio : tous les chemins mènent au tribunal

Respectivement deuxième et troisième de Serie A, la Lazio et la Roma vivent une saison réussie sur le rectangle vert. Néanmoins, les deux écuries romaines sont dans le viseur de la justice pour de potentielles « plus-values fictives » réalisées entre 2017 et 2021. La Juve n'a pas le monopole des magouilles.

Le jeudi 6 avril dernier, à l’aube, les employés de la Roma, de la Lazio – et aussi de la Salernitana – ont reçu une petite visite surprise. Les inspecteurs de la Guardia di Finanza ont effet procédé à une importante perquisition dans les bureaux des trois clubs, et ont notamment saisi une dizaine d’ordinateurs et de tablettes, ainsi qu’une quinzaine de téléphones. Les trois écuries de Serie A sont accusées de « plus-values fictives » réalisées entre 2017 et 2021. Au total, seize anciens dirigeants sont dans le viseur de la justice transalpine : neuf de la Roma, sept de la Lazio.

Si la Guardia di Finanzia chapeaute le tout, cette enquête juridique est menée par deux parquets bien distincts. Celui de Rome s’occupe de l’AS Roma, celui de Tivoli de la Lazio et de la Salernitana. Pourquoi les deux derniers clubs font face à la même enquête ? La raison est simple : Claudio Lotito, l’actuel président des Biancocelesti , a aussi été à la tête de la Salernitana de manière simultanée (de 2011 à 2021), avant que l’écurie salernitaine soit promue en Serie A. À noter qu’à la différence des autres dirigeants impliqués dans cette enquête, Lotito n’a pas vu son téléphone et son ordinateur saisis, en raison de sa fonction de sénateur.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com