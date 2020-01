Roma-Lazio, pour viser plus haut

Ce dimanche à Rome, c'est jour de derby. Et une fois n'est pas coutume, c'est bien la Lazio (troisième) qui fait office de favorite face à la Roma (quatrième) dans un Olimpico annoncé à guichets fermés. Un affrontement au sommet entre les formations de Simone Inzaghi et de Paulo Fonseca, qui peut permettre aux Biancocelesti d'enchaîner une douzième victoire de rang en championnat ou aux Giallorossi de s'offrir un succès de prestige après un début d'année civile en demi-teinte. Bouillant.

Le spectre de 1998-1999 dans les têtes ?

Il paraît que certains discours ont vocation à faire bouger les choses. À changer le monde, même. Celui prononcé par Simone Inzaghi, après la première mi-temps totalement foirée de son équipe face à l'Atalanta le 19 octobre 2019, n'avait en aucun cas cette prétention. À ce moment-là du match, ses hommes sont hors du coup et menés 3-0 devant leur public. Une gifle, pour faire simple. Reste que la colère froide du coach de la Lazio, qui avouera ensuite face à la presse "", a porté ses fruits. Non seulement sa formation est allée chercher un nul (3-3) au terme d'un come-back incroyable, mais elle n'a surtout plus perdu le moindre point en Serie A depuis. Oui, avant de défier la Roma ce dimanche dans un Olimpico qui s'annonce plein, ce sont bien les- troisièmes à six points de la Juve, avec un match de retard - qui sont en position de force. Suffisamment rare ces dernières années, à ce stade de la saison, pour être souligné.Comme tout bon derby qui se respecte, un Roma-Lazio possède en lui cette inconnue inexplicable qui peut faire basculer une saison dans un sens ou un autre. En conférence de presse d'avant-match, Simone Inzaghi avait beau dédramatiser l'événement en expliquant "" et qu'"", le poids de l'histoire n'est jamais loin pour apporter une version. Lors de la saison 1998-1999, au mois d'avril, la Lazio restait sur une série de 17 matchs sans défaite avant de chuter face auxet notamment à un doublé de Marco Delvecchio (3-1).