Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolex Paris Masters : Rafael Nadal passe le cap des 1000, Adrian Mannarino en huitièmes Reuters • 05/11/2020 à 00:24









Rolex Paris Masters : Rafael Nadal passe le cap des 1000, Adrian Mannarino en huitièmes par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi, le deuxième tour du Rolex Paris Masters, le troisième et dernier Masters 1000 de l'année, prenait fin sur les courts d'Accor Arena de Bercy. Le fait majeur à retenir est l'entrée en lice et la difficile victoire du numéro 2 mondial Rafael Nadal sur son compatriote Feliciano Lopez. Il lui a fallu 2h35 pour s'imposer 4/6 7/6(5) 6/4 et ainsi remporter sa 1000e victoire sur le circuit ATP. Du côté des Français, Adrian Mannarino, vainqueur aux forceps et au mental du Japonais Yoshihito Nishioka, jouera ce jeudi sa qualification en quart de finale face à un Alexander Zverev très impressionnant contre Miomir Kecmanovic. Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet n'ont pas tenu le choc en se faisant éliminer en deux sets secs par Alejandro Davidovich-Fokina, Milos Raonic et Diego Schwartzman, quasiment qualifié pour les Nitto ATP Finals. Par ailleurs, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Jordan Thompson, Stanislas Wawrinka et Andrey Rublev se sont également hissés en huitièmes de finale. Ils auront tous lieu ce jeudi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.