Rolex Paris Masters : premier quart de finale à Bercy pour Ugo Humbert

par Florian Burgaud (iDalgo) Ugo Humbert n'en finit de plus de réaliser des prouesses sur le court Central de l'Accor Arena de Bercy. Sur les bords de Seine, et malgré le huis clos, le Messin, deux jours après avoir vaincu Stefanos Tsitsipas à l'issue d'un match dantesque de plus de trois heures, a remis ça ce jeudi après-midi en battant Marin Cilic 6/3 6/7(4) 6/3 pour se hisser en quart de finale. Il y jouera le Canadien Milos Raonic. Adrian Mannarino, l'autre Français en lice dans ce Super Thursday, s'est incliné les armes à la main 6/7(11) 7/6(7) 6/4 face à Alexander Zverev, opposé ce vendredi à Stanislas Wawrinka, tombeur d'Andrey Rublev, pour une place dans le dernier carré. Par ailleurs, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Diego Schwartzman et Pablo Carreno Busta se sont qualifiés pour les quarts de finale tout comme Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en double.

