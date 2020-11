Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolex Paris Masters : l'exploit d'Ugo Humbert Reuters • 03/11/2020 à 23:10









Rolex Paris Masters : l'exploit d'Ugo Humbert par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mardi, les joueurs français ont été en verve sur les trois courts de l'AccorHotels Arena de Bercy, hôte du troisième et dernier Masters 1000 de l'année 2020. Tout d'abord, Richard Gasquet, vainqueur de Taylor Fritz 6/0 3/6 6/3, Pierre-Hugues Herbert, qui s'est démené pour vaincre Tennys Sandgren 6/2 4/6 7/6(4), et Adrian Mannarino, brillant lauréat 7/6(5) 6/3 de Dusan Lajovic, se sont hissés au deuxième tour. En soirée, c'est Ugo Humbert qui a sorti la grosse performance de la journée en battant le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, 7/6(4) 6/7(6) 7/6(3) après un homérique combat de 3h16. Le Lorrain jouera Marin Cilic, qui profite du forfait de Corentin Moutet, testé positif à la Covid-19, en huitième de finale jeudi. Gilles Simon a été l'exception française de la journée puisqu'il s'incline 6/3 3/6 3/6 face à l'Américain Tommy Paul. Par ailleurs, Yoshihito Nishioka, Milos Roanic, Stanislas Wawrinka, Kevin Anderson, Lorenzo Sonego, Norbert Gombos, en battant David Goffin 6/4 7/6(6), Miomir Kecmanovic et Pablo Carreño Busta avancent dans le tournoi.

