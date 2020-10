Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : une tant attendue finale Nadal-Djokovic Reuters • 09/10/2020 à 23:39









Roland-Garros : une tant attendue finale Nadal-Djokovic par Adonis Vesin (iDalgo) Les favoris ont répondu présent. Rafael Nadal, douze fois vainqueur de Roland-Garros, s'est sorti sans dommage du piège tendu par Diego Schwartzman. L'Argentin, numéro 14 mondial, n'a rien pu faire face à l'Espagnol (n°2) qui a su augmenter son niveau de jeu lors des moments importants pour s'imposer 6-3 6-3 7-6(0) en 3 h 10. Tout simplement injouable. Le numéro un mondial Novak Djokovic a eu plus de mal pour écarter Stefanos Tsitsipas (n°6). En difficulté lors des deux premiers actes (3-6, 2-6), le Grec s'est rebiffé (7-5, 6-4) pour arracher une cinquième manche, dans laquelle il a toujours été à la peine (1-6). Nadal et Djokovic se sont affrontés deux fois en finale de Roland-Garros (2012, 2014). À chaque fois, Nadal a été sacré en quatre sets. Jamais deux sans trois ?

