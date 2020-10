Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : une finale Sofia Kenin/Iga Swiatek Reuters • 08/10/2020 à 19:45









Roland-Garros : une finale Sofia Kenin/Iga Swiatek par Florian Burgaud (iDalgo) Qui aurait imaginé cela au début du tournoi ? La finale féminine de Roland-Garros 2020 opposera la Polonaise Iga Swiatek, 19 ans, à l'Américaine Sofia Kenin, lauréate surprise de l'Open d'Australie en début d'année. Ce jeudi, la 54e mondiale a largement dominé l'Argentine Nadia Podoroska, qualifiée dans le dernier carré après être sortie des qualifications, 6/2 6/1 en 1h10. Swiatek n'a d'ailleurs toujours pas perdu un set de la quinzaine. Ensuite, Kenin et Petra Kvitova se présentaient sur le central Philippe-Chatrier. S'il y a eu combat encore les deux joueuses, c'est l'Américaine, plus solide et régulière, qui s'impose 6/4 7/5 en 1h45 pour se qualifier en finale d'un tournoi sur terre battue pour la première fois de sa carrière. Ce sera samedi à 15 heures contre une impressionnante Swiatek.

